W "Hotelu Paradise 2" byli parą od pierwszego odcinka! Tak widzowie, jak i sami uczestnicy byli właściwie pewni, że to Anię Matyasek i Ivana Yevtushenko będziemy oglądać w finale. Ich relacja wydawała się tak mocna, że moment, gdy pożegnali się z show, zszokował widzów. Jeszcze bardziej szokujące były słowa, Ivana już po zakończeniu programu. Skierował je m.in. do Ani:

Bardzo dziękuje @anna_hotelparadise2 za to że mogłem z Tobą być w "Hotelu Paradise 2" ale niestety nasza przygoda już się skończyła 😿 Mam nadzieje że kiedyś zrozumiesz mnie i może kiedyś się spotkamy❤️ Jesteś wspaniałym człowiekiem.

Co miały znaczyć? Wiele osób odebrało je jako dowód, że związek się rozpadł.

Dzisiejsze wpisy obojga rozwiewają jednak wszelkie wątpliwości! Oboje piszą o wielkiej miłości! Zobaczcie ich wyznania! Jak wyznają, choć nie wygrali głównej nagrody w programie, wygrali główną nagrodę w życiu - miłość.

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Jakie są relacje Ani i Ivana po programie? Uczestniczka podsumowuje swój pobyt w show

Hotel Paradise: Ania i Ivan są jednak razem! „Nie było łatwo ukrywać prawdziwą miłość”

Ania pisze, że zdawała sobie sprawę, że wiele osób czeka na tę informację i się niecierpliwo.

I w końcu mogę wam oficjalnie już powiedzieć - TAK❗️❗️Razem z Ivanem tworzymy zgrana pare od samego początku. 💞💞💞💞 Jest to najwspanialszy człowiek, mężczyzna jakiego kiedykolwiek poznałam! Jadąc na Bali nie liczyłam, ze spotkam tam miłość. I może nie udało nam się wygrać programu, ale wygraliśmy zdecydowanie więcej - SIEBIE!❤️- pisze Ania na Instagramie.

Zapewnia, że czuje się szczęśliwa i kochana.

Czuje wszystko to o czym zawsze marzyłam i całe to szczęście „znalazłam” właśnie tam, na Bali 😍. Żadne pieniądze, żadna wygrana nie da nam tego co daje prawdziwe uczucie - miłość. KOCHAM CIE IVAN ❤️❗️- pisze Ania.

Dodaje, że bardzo się cieszy, że wreszcie mogła to ogłosić. A teraz "po kolei, powolutku", razem z Ivanem będą przedstawiać "jak to wszystko wyglądało i co czuli. Stworzyli również kanał na YouTube, na którym można już obejrzeć pierwszy film - zobaczcie TUTAJ.

Dziekuje, że w nas wierzyliście - pisze wzruszona.

A wtóruje jej Ivan, na swoim profilu.

W końcu Nastąpił ten dzień! Mogę Wam śmiało powiedzieć ze jesteśmy z Ania razem ! Bardzo długo czekałem na ten dzień, ponad 8 miesięcy to nie było łatwo ukrywać prawdziwą miłość i prawdziwe uczucia❤️ Nie wygraliśmy w Hotel Paradise 100 000 zł ale wygraliśmy GŁÓWNĄ nagrodę w życiu MIŁOŚĆ ❤️ Jesteśmy Jedyna prawdziwa parą z Hotelu Paradise 2 😉 Bardzo dziękuje wszystkim naszym obserwującym którzy wierzyli w nas i nasza miłość ❤️ jesteśmy z Wami. KOCHAM CIĘ @annahotelparadise2 - wyznaje publicznie.

Brzmi cudownie, i trudno się nie cieszyć ich szczęściem. Gratulujemy i życzymy, żeby to uczucie trwało jak najdłużej z tym żarem, który bije z ich wpisów.

Ania i Ivan w "Hotelu Paradise":