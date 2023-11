To jest jednak inna skala produkcji i inny budżet. Również pora emisji jest inna, w poniedziałek o 22.30 nie możemy się spodziewać trzech milionów widzów- Bogdan Czaja przyznał w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. (...) to nie jest program o podróżach, tylko o relacjach tej pary, postawionej wobec mniej lub bardziej ekstremalnych wyzwań. Przecież nie o to w tym programie chodzi, żeby pokazać widzom inne kraje, tylko zobaczyć jak bez wątpienia kochająca się para radzi sobie w sytuacjach, które mogłyby wystawić ich związek na próbę.