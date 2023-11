Na początku czerwca Irina Shayk i Bradley Cooper rozstali się! Para spotykała się ze sobą od czterech lat. W 2017 roku przywitała nawet na świecie córeczkę, Leę. Ostatnie miesiące były jednak ciężkie dla zakochanych. Wszystko z powodu filmu "Narodziny gwiazdy", który reżyserował Cooper i zagrał w nim główną rolę. Partnerowała mu Lady Gaga, która podobno skradła serce aktora i gwiazdy obecnie oczekują swojego pierwszego dziecka! Czy to prawda? Tego niestety nie wiemy, ale Irina w subtelny sposób pokazała, co o tym (o nim?) myśli!

Shayk z torebką Idiota

O związku Shayk i Coopera pisaliśmy już wielokrotnie. Gwiazdy najprawdopodobniej rozstały się przez romans aktora z Lady Gagą, jednak nigdy żadna ze stron nie potwierdziła tych doniesień. Oficjalnie mówi się, że modelka i reżyser mieli inne priorytety życiowe, ale podobno pokłócili się o potomstwo dla ich córeczki. Irina nie chciała po raz kolejny zostać matką w przeciwieństwie do Lady Gagi, która ma być w błogosławionym stanie i pod koniec roku urodzić Bradleyowi dziecko!

Po urodzeniu się córki Bradley powiedział, że chce mieć więcej dzieci. Gaga i Bradley prowadzili liczne rozmowy na temat rodziny i dzieci, a teraz w końcu to się dzieje. (...) Cooper i Gaga czekają tylko na odpowiedni moment, by ujawnić się publicznie jako para, a ciąża piosenkarki z pewnością to przyspieszy - informował amerykański magazyn "Woman's Day"

Ostatnio fotoreporterzy przyłapali Irinę, kiedy wychodziła ze swojego apartamentu na Manhattanie. Modelka odsłoniła swoje piękne i długie nogi, jednak uwagę przyciągała wymowna kopertówka, którą trzymała w dłoni. Torebka przypominała książkę Fiodora Dostojewskiego o tytule "Idiota"!

Czy w ten sposób Irina chce coś przekazać Bradleyowi? Do tej pory 33-latka nie wydała żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie rozstania. Czy będzie to robić w taki sposób? Coś nam się wydaje, że to dopiero początek ciekawych dodatków.

Irina z kopertówką przypominającą książkę

EastNews

EastNews