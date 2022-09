Internautka kąśliwie dopytuje o Henia chodzącego w pampersie. Małgorzata Rozenek nie wytrzymała!

Małgorzata Rozenek nawet gdyby chciała uniknąć kontrowersji, to internauci i tak zauważą nawet najdrobniejsze potknięcie gwiazdy. Tym razem aferę wywołał Henio, bawiący się nad basenem podczas, gdy Małgorzata Rozenek nagrywała kolejną relację na InstaStory. W komentarzach zawrzało, a niektóre internautki sugerują, że gwiazda wykazała się lekkomyślnością. Faktycznie tak było! Zobaczcie zdjęcia... Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki. Poszło o Henia! Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona gwiazd, które w sieci publikują relacje ze swojego życia prywatnego i w mediach społecznościowych nie ukrywają twarzy dzieci. Najmłodszy syn gwiazdy TVN, Henryk Majdan już od pierwszych dni narodzin stał się gwiazdą Instagrama i nadal co jakiś czas pojawia się w relacjach sławnej mamy. Tym razem nagranie z Heniem nie zachwyciło internautek, jak ma to miejsce zazwyczaj, ale wywołało w sieci prawdziwą burzę. Obserwatorki Małgorzaty Rozenek są zaniepokojone faktem, że chłopiec sam bawi się na krawędzi basenu, podczas gdy gwiazda TVN nagrywa kolejne relacje. Tak ostrych komentarzy już dawno nie było! - Odnośnie relacji, chłopiec bawi się nad skrajem basenu a mamusia zamiast pilnować syna wdzięczy się do telefonu 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ - Dokładnie o tym samym pomyślałam zero odpowiedzialności nie życzę nikomu tragedia, ale pani Małgosia kocha siebie Samą ponad wszystko dobrze, że dziecko nie wpadło do wody. Tragedia w zasięgi ręki a pani telefonik i nagrywanko żenada - Koszmar - Zgadza się. Bo najważniejsze jest wdzięczenie się do telefonu. Zachowanie jak u nastoletniej matki, dziecko robi co chce a mama słodkie selfie robi 🤦‍♂️ Zobacz także: Małgorzata Rozenek odsłoniła za dużo w drodze do taksówki. Zdjęcia paparazzi Fanki...