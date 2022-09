Małgorzata Rozenek po krytyce widzów "Dzień Dobry TVN" udała się do logopedy! 

Małgorzata Rozenek-Majdan (44) zadebiutowała w roli prowadzącej „Dzień Dobry TVN” na konferencji jesiennej ramówki TVN. Gwiazdę, w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim, będziemy oglądać w śniadaniówce sześć razy w miesiącu. W rozmowie z "Party" zdradziła, kto byłby jej wymarzonym gościem! Małgorzata Rozenek w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN" Małgorzata Rozenek od lat marzyła, aby poprowadzić "Dzień Dobry TVN". Stało się - kilka dni temu TVN oficjalnie ogłosił, że to właśnie ona i Krzysztof Skórzyński będą kolejną parą prowadzących program. Na konferencji TVN Rozenek i jej programowy partner zaliczyli małą wpadkę, ale Małgosia obiecywała, że teraz będzie już tylko lepiej! Kogo najbardziej chciałaby zaprosić do studia? – Jest wiele osób, które chciałabym zaprosić do studia. Zaczynam już nawet planować, jak do tego doprowadzić. Na pewno chciałabym porozmawiać z Marthą Stewart – mówi „Party” Małgorzata. Na prezentacji ramówki TVN uwagę wszystkich przykuła jej bardzo szczupła sylwetka. Niedawno Rozenek wróciła z obozu Lewandowskiej, czy ćwiczy z Anną, by schudnąć? – Ćwiczę pięć razy w tygodniu, ale robię to dla mojej głowy, nie po to, by chudnąć – tłumaczy nam Rozenek-Majdan. Będziecie oglądać Małgorzatę Rozenek i Krzysztofa Skórzyńskiego w "Dzień Dobry TVN"? Więcej o debiucie Małgorzaty w nowym "Party" - już w sprzedaży!