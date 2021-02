Małgorzata Rozenek pochwaliła się nową fryzurą Henia. Maluch ma... irokeza! 

Małgorzata Rozenek - Majdan zamieściła relację na swoim InstaStory, na której możemy zobaczyć nową fryzurę Henia! Maluch wygląda w niej przeuroczo! Musicie zobaczyć, jak synek gwiazdy prezentuje się w irokezie!

ZOBACZ WIDEO Ponad 20 polskich gwiazd zostało mamami w 2020 roku! To był prawdziwy baby boom 04:38

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się nową fryzurą Henia

Małgorzata Rozenek-Majdan po miesiącu w słonecznym Meksyku, wróciła do Polski. Gwiazda na bieżąco relacjonowała swój pobyt w Tulum, ale na szczęście również po powrocie do kraju, prowadząca "Projekt Lady" regularnie informuje swoich fanów, co u niej słychać. Żona Radosława Majdana oznajmiła, że jest naładowana pozytywną energią i po miesiącu pod palmami, cieszy się z powrotu do mroźnej Polski. Teraz przed nią mnóstwo nowych wyzwań i projektów zawodowych, na które czekamy z niecierpliwością.

Gwiazda po powrocie z Meksyku już zdążyła spotkać się z Patrykiem Vegą, z którym rozpoczęła współpracę jakiś czas temu, ale oczywiście dla Małgorzaty Rozenek - Majdan najpiękniejsze chwile to te, spędzone z rodziną. I właśnie uroczym, rodzinnym nagraniem, gwiazda pochwaliła się na Instagramie. Prowadząca "Projekt Lady" bawiła się z Heniem i postanowiła uwiecznić jego... nową fryzurkę!

Henio rośnie jak na drożdżach i może już pochwalić się naprawdę długimi blond włoskami, z których powstał irokez. Naprawdę nie możemy napatrzeć się na ten uroczy obrazek. Zobaczcie sami!

Instagram

Jak myślicie, po kim Henio jest takim słodkim blondynkiem?