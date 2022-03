Anna Lewandowska pojawiła się w Paryżu w towarzystwie swojego męża, Roberta Lewandowskiego. Para wzięła udział m.in. w pokazie streetwearowej marki Off White, której ubrania często noszą. Tego dnia nie zapomnieli jednak o tym, co dzieje się na Ukrainie i w ramach wsparcia do stylizacji przypięli wstążki w kolorach ukraińskiej flagi. To nie jedyna pomoc, jaka płynie dla Ukrainy ze strony Anny i Roberta Lewandowskich... Anna Lewandowska zachwyca na Tygodniu Mody w Paryżu Anna Lewandowska ostatnio przeżywała trudne chwile. Na koniec lutego poinformowała o ogromnej stracie, która dotknęła jej rodzinę. Okazało się, że zmarła babcia Anny Lewandowskiej , z którą miała świetny kontakt. Ostatnio trenerka mimo straty bliskiej osoby zdecydowała się zaangażować w pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Anna Lewandowska nie tylko udostępniła na swoim instagramowym koncie sprawdzone strony, które niosą pomoc dla Ukrainy, ale sama przekazała tysiące produktów i wspiera SOS Wioski Dziecięce, niosące pomoc kobietom z dziećmi, które przyjechały do Polski, uciekając przed wojną. Para nawet podczas Tygodnia Mody w Paryżu nie zapomniała o wsparciu dla Ukrainy i zdecydowała się na symboliczny gest... Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Wygląda jak Klara! Anna i Robert Lewandowscy w Paryżu prezentowali się bardzo stylowo. Piłkarz wybrał czarną bomberkę i białe sneakersy marki Off White. Do tego szare spodnie i czarny klasyczny T-shirt. Z kolei Anna Lewandowska postawiła na bardziej elegancki zestaw z granatowymi aksamitnymi spodniami i marynarką Off White. Anna Lewandowska w poście opublikowanym na Instagramie podziękowała swoim obserwatorom za ogromne wsparcie i wymieniła akcje, w które jest zaangażowana razem ze swoim zespołem. Okazuje się, że jej firmy...