Iwona Pavlović po raz kolejny okazała się bezlitosna dla Dagmary Kaźmierskiej. Szybko odbiło się to niemałym echem w mediach, a internauci ostro skrytykowali zachowanie jurorki w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Miarka się przebrała?!

Świąteczny odcinek "Tańca z gwiazdami" wywołał wiele skrajnych emocji wśród widzów. Nie brakowało wzruszeń czy śmiechu, ale i oburzenia. Odpadnięcie Kamila Balei podzieliło fanów, bowiem co poniektórzy byli zdania, że to Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel powinni opuścić program. Zdaje się, że tego chciałaby również Iwona Pavlović, która po raz kolejny była bezlitosna dla bohaterki TTV.

Choć inni jurorzy pozytywnie ocenili choreografię pary numer 8, ta stwierdziła ostro, że Dagmara jest jedyną uczestniczką, która nie robi postępów! Kaźmierska jak zawsze nie zamierzała przejmować się uszczypliwościami Pavlović, ale jej słowa i tak wywołały sporą aferę w sieci. Mogłoby się wydawać, że widzowie przywykli już do jej bezpośredniości... nic bardziej mylnego!

Pod postem na profilu Iwony Pavlović internauci wciąż zostawiają negatywne komentarze, w których wyraźnie sygnalizują, że nie podobają im się złośliwości pod adresem Dagmary.