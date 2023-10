W maju podczas zawodów w Brazylii Robert Karaś osiągnął spektakularny sukces, ustanawiając rekord świata w 10-krotnym Ironmanie, a fani z całej Polski z zapartym tchem śledzili kolejne etapy wyścigu. Zarówno kibice, jak i bliscy gratulowali sportowcowi zwycięstwa i wytrwałości. Teraz jednak okazuje się, że podczas badań pod kątem dopingu, w organizmie sportowca wykryto niedozwolone substancje. Co na to Robert Karaś i jego ukochana, Agnieszka Włodarczyk?

Zaledwie kilka miesięcy temu niemal cała Polska cieszyła się z ogromnego sukcesu Roberta Karasia, który podczas zawodów w Brazylii pobił światowy rekord w tzw. 10-krotnym Ironmanie. Łącznie pokonał moderczy dystans 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i aż 422 km biegu.

Teraz jednak radość ze zwycięstwa przyćmiły wyniki testów na doping, którym poddany został Robert Karaś - jak się okazuje, w jego organizmie wykryto śladowe ilości niedozwolonych substancji. Z tego powodu sportowiec wydał oświadczenie, które opublikował na Instagramie.

- Z ogromnym niedowierzaniem przyjąłem wiadomość od organizatora zawodów w Brazylii, że w moim organizmie wykryto śladowe ilości niedozwolonych substancji. Federacja International Ultra Triathlon Association (IUTA), na tym etapie nie podaje takich informacji do publicznej wiadomości, ale ja nie mam nic do ukrycia i zdecydowałem się sam o wszystkim Was poinformować. Oświadczam, że nigdy nie stosowałem żadnej formy dopingu - pisze Robert Karaś.