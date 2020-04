Internauci komentują odejście Marty i Łukasza z "Hotelu Paradise". Kto dziś podzieli ich los? 

Własnie trwa finałowy tydzień w "Hotelu Paradise". Jeszcze w poniedziałek na rajskiej wyspie gościło 6 par. Dziś są już tylko cztery. W wczorajszym odcinku z programem pożegnali się Łukasz i Marta. Oboje nie spędzili zbyt wiele czasu na planie show. Jak ich odejście komentują internauci? Okazuje się, że mają bardzo skrajnie opinie na temat losu uczestników. A jak swój udział w programie ocenia Marta? Czy przejmuje się komentarzami na temat swojej osoby w sieci?

Internauci o odejściu Łukasza i Marty z programu "Hotel Paradise"

Kiedy Marta weszła do "Hotelu Paradise", niemalże natychmiastowo rozbiła związek Sandry i Maćka, jednak nie było jej dane zbyt długo cieszyć się swoją parą. Decyzją Marietty niewiele później musiała odejść z programu. Powróciła za sprawą Szymona, który miał do wyboru albo przywrócenie jej do programu albo immunitet. Uczestnik nie wybrał jednak chwilowej pozycji w programie, ponieważ wiedział, że nie spotka się to z aprobatą innych uczestników, którzy nie byli do niego nastawieni zbyt przyjaźnie.

Sam Łukasz również nie miał łatwego życia na rajskiej wyspie. Za pierwszym razem niezbyt udawało mu znaleźć sprzymierzeńca. Kiedy powrócił do programu za drugim razem, więzi pomiędzy uczestnikami były na tyle zacieśnione, ze również nie miał szans aby namieszać. Początkowo myślał, że uda mu się stworzyć związek z Olą lub z Martyną jednak dziewczyny nie były zainteresowane jego propozycją i nie chciały zmieniać partnerów. Ostatecznie otrzymując władzę na rajskim rozdaniu postanowił wybrać Martę, z którą później stworzył parę, jednak jak się okazało nie na długo. To właśnie oni odpadli podczas drugiego dnia finałowego odcinka.

Opinie internautów o tej decyzji były skrajne. Jednym odpowiadało, że to właśnie Marta i Łukasz pożegnali się z programem:

- Jaki był sens powrotu obydwojga?

- O jak dobrze, Marta miała w sobie tyle życia, co cieknący kran. Wiecznie zblazowana, jakby za karę była w parze z Łukaszem. Nie chce się bawić, to się nie będzie bawić.

- Tak bardzo nie lubiłam Łukasza. Dobrze, że odpadł

Inni mieli odmienne zdanie:

- Bez sensu! Dlaczego w takim razie nie odpadł Adam i Viola już dawno temu, skoro większość ich wytypowała? Kpina.

- Fałszywa Viola zagłosowała na swojego kolegę Łukasza.

- Szkoda ze Cię już tam nie ma 😪 byłaś sobą jako osoba w programie i to było najlepsze że nikogo nie gralaś 😀😘🤩 - pisali o Marcie

- Twoja przygoda na Bali na zawsze pozostanie w Twoim sercu ❤️ Jesteś mega miłą, szczerą, wrażliwą osobą ❤️ choć nie wygrałaś głównej nagrody

Dla wielu Jesteś wygrana 😘

A jak sama Marta wspomina swój udział?

Ta niesamowita przygoda pozostanie na zawsze w mojej pamięci. Było przecudownie i nawet jestem w stanie powiedzieć, że cieszę się, że odpadłam z programu. Dzięki temu miałam możliwość poznać Bali z innej strony, niż tej programowej. Miałam czas dla siebie i na swoje przemyślenia. Widocznie tak miało być. Tak miało być, żeby przemyśleć sobie wszystko przy Balijskim zachodzie słońca i wiecie co? Jeśli chodzi o program, nie mam nic sobie do zarzucenia, dla każdego zawsze chciałam dobrze, nikogo nie obgadywałam za plecami, nie chciałam grać w gierki i wchodzić w różne układy. - napisała na Instagramie

Odniosła się również do krytycznych komentarzy na temat swojego zachowania w "Hotelu Paradise":

Jeśli chodzi o mój charakter, no cóż, pamiętajmy, że wszystko zależy od montażu. Zostałam pokazana jako wrażliwa duszyczka i owszem taka jestem, ale szkoda tylko, że tak mało pokazywano tej pozytywnej Marty wariatki, tańczącej, śpiewającej i śmiejącej się. Szkoda, ale nie przejmuję się, gdyż najważniejsze jest dla mnie to, że moja rodzina i najbliżsi wiedzą jaka jestem na co dzień, w realu. To naprawdę była niesamowita przygoda i przede wszystkim lekcja życiowa. Uwierzcie, że z Bali wyleciałam z otwartą głową i przede wszystkim mocnym tyłkiem. Nauczyłam się, żeby nie brać wszystkiego tak do siebie i przede wszystkim, żeby nie patrzeć na to co powiedzą inni, trzeba robić swoje i iść do przodu. Cieszę się z tej lekcji. Jeśli ktoś zapyta mnie, czy było warto, odpowiem - TAK, było warto! 😊

A jakie jest Wasze zdanie? Jak myślicie, kto odpadnie w dzisiejszym odcinku?

Łukasz i Marta opuścili "Hotel Paradise" drugiego dnia finałowego tygodnia.

Niezbyt długo cieszyli się obecnością w show po powrocie do programu.