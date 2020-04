"Hotel Paradise": komentarze internautów po przywróceniu Marty. Czy Łukasz dobrze zrobił?

Internauci komentują decyzję Łukasza o przywróceniu Marty do "Hotelu Paradise". Uczestnik nie ma łatwego życia na "rajskiej wyspie". Po swoim powrocie do programu próbował zrobić wszystko, żeby lepiej poznać Martynę, jednak ona nie jest zainteresowana znajomością z nim o czym stara się dać jasno do zrozumienia. Łukasz po wygranym zadaniu otrzymał władzę, która zburzyła spokój pozostałych. Mógł wybrać immunitet i pozostać po piątkowym "rajskim rozdaniu" w programie lub przywrócić do programu Martę.

Napięta sytuacja i świadomość, że partnerki, którymi bym zainteresowany, nie podzielają jego wyboru sprawiły, że postanowił przywrócić do programu Martę. Ta decyzja z kolei skomplikowała sytuację Maćka, który chwile wcześniej wypowiedział się o Marcie słowami:

Z całym szacunkiem do Marty, ale to już minęło...

Jeszcze wtedy nie wiedział, że uczestniczka powróci do rozgrywki. A może właśnie ona zapewni mu bezpieczeństwo?

"Hotel Paradise": internauci komentują powrót Marty

Powrót Oli do "Hotelu Paradise" spowodował, że uczestnicy chwilowo odetchnęli z ulgą. W końcu taki mieli plan, aby za wszelką cenę przekonać Łukasza do tego, aby nie brał immunitetu. Ale czy powrót uczestniczki nie namiesza w programie równie bardzo, jak gwarancja przejścia Łukasza do finałowego tygodnia?

Jesteście zaskoczeni wyborem Łukasza? Ja bardzo! - napisała Marta na swoim Instagramie.

Internauci przyznali, że obserwując atmosferę panującą na rajskiej wyspie, nie zdziwili się wyborem Łukasza. Mają nadzieję, jednak, że Marta w zamian za gest Łukasza nie pozwoli mu odpaść w "rajskim rozdaniu":

- Ja wiedziałam, że wybierze Ciebie, bo to normalny chłopak, który widać, że Cię lubi i odżył jak Ciebie zobaczył. Oby tylko Maciek, patrząc na swój tyłek, nie zepsuł tego, bo widać jak szybko zmienia zdanie, co znaczy, że jest nie do końca szczery.

- Obyś się odwdzięczyła Łukaszowi...

- Podjął dobrą decyzję, mam nadzieję, że do niego podejdziesz na rajskim, bo na to zasługuje w przeciwieństwie do Maćka.

- Marta, patrz na Łukasza, a nie na Maćka. Maciek wziął Ciebie, żeby pozbyć się Sandry i nie odpaść (...) Łukasz lojalnie wybrał Ciebie, gdy odpadł i teraz żeby Cię przywrócić.

Inni nie mają jednak wątpliwości, że mimo małego zawodu na Maćku, Marta da mu kolejną szansę:

Jesteś bardzo fajna i myślę, że będziesz z Maćkiem.

Najbardziej uważni internauci spodziewają się jednak charakterystycznej już dla zdarzeń w "Hotelu Paradise" intrygi:

Niestety wydaje mi się, że Maciek dostanie immunitet i podejdzie do Marty.

Kogo wybierze Marta i jak potoczą się dalsze losy Łukasza? Czy przywrócenie Marty do programu okaże się dla niego korzystne?

