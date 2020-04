"Hotel Paradise": kolejna para pożegnała się z programem! Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się w dzisiejszym odcinku!

Wielki finał "Hotel Paradise" zbliża się wielkimi krokami! Już w najbliższy piątek 17 kwietnia dowiemy się kto wygra pierwszą polską edycję tego show! Główną nagrodą w finale jest 100 tysięcy złotych, o które powalczą dwie pary. Z tego też względu również w dzisiejszym odcinku pożegnaliśmy jedną z pięciu pozostałych par! Zobaczcie kto odpadł na kilka dni przed finałem.

"Hotel Paradise" wkroczył w decydującą fazę! W programie pozostało już tylko pięć par: Marta i Łukasz, Szymon i Ola, Adam i Viola, Chris i Marietta oraz Blondino i Martyna. Jednak w dzisiejszym odcinku musieliśmy się rozstać z jedną z nich! Jak do tego doszło?

Uczestnicy musieli podjąć wyjątkowo trudną decyzję. W swoich pokojach mieli przygotowane koperty i kartki i musieli zadecydować, kto zasługuje na finał, a kto powinien pożegnać się z show już teraz. Uczestnicy nie mogli w tej sprawie konsultować się z pozostałymi mieszkańcami hotelu. Para, która nie zdobyła zaufania pozostałych uczestników, musiała wymeldować się z hotelu.

Jak głosowali uczestnicy?

Adam i Viola zadecydowali, że Marietta i Chris zasługują na finał, a Łukasz i Marta powinni odpaść.

Marta i Łukasz zagłosowali za Mariettą i Chrisem, którzy ich zdaniem powinni trafić do finału, za to Ola i Szymon powinni odpaść.

Martyna i Blondino zadecydowali, że Ola i Szymon zasługują na finał, zaś Marta i Łukasz powinni odpaść.

Ola i Szymon stwierdzili, że Blondino i Martyna powinni znaleźć się w finale, zaś Adam i Viola powinni odpaść.

Decydujący głos mieli Marietta i Chris. Zdaniem tej pary Adam i Viola powinni być w show do końca, zaś Marta i Łukasz zasługują na finał najmniej. Tym samym z programem pożegnali się właśnie Marta i Łukasz!

Jednak to nie był koniec emocji w tym odcinku. Viola, Marietta, Chris i Adam spotkali się na tajnym zebraniu. Cała czwórka zaczęła rozmawiać o dalszych losach w show. Uczestnicy ewidentnie z dalszej rywalizacji chcą wyeliminować Szymona i Olę. Czy im się to uda?

W kolejnej części programu uczestnicy otrzymali list! Wszystkie pary miały za zadanie wybrać się na romantyczne randki. Blondino i Martyna poddali się relaksującym masażom. Adam i Viola z kolei spędzili czas na łódkach, a przy okazji mogli ponurkować. Ola i Szymon zaś świetnie bawili się podczas jazdy motorówką.

Z kolei Marietta i Chris zjedli romantyczną kolację. Para odbyła też poważną rozmowę. Chris zapytał swoją partnerkę, czy widzi ich związek po programie. Chłopak obiecał, że będzie przyjeżdżał do Marietty co najmniej raz na dwa tygodnie. Z ich rozmowy można było wywnioskować, że Marietta również bardzo przychylnie patrzy na przyszłość z Chrisem! Jednak póki co najważniejszym celem było przecież wygranie programu. Czy to właśnie Marietta i Chris zostaną wielkimi zwycięzcami? Tego dowiemy się już w najbliższy piątek!

Marta i Łukasz musieli wymeldować się z "Hotelu Paradise"!

W tym tygodniu z programem pożegnali się także Ania i Matt!