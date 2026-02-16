Wersow i Friz ponownie znaleźli się w centrum uwagi, gdy opublikowali na Instagramie nagranie z ważnego rodzinnego wydarzenia. Para, która już niedługo zostanie rodzicami po raz drugi, postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami momentem poznania płci dziecka. Do wydarzenia zaangażowali również swoją córkę Majusię, co wzruszyło internautów i sprowokowało ogromną liczbę komentarzy. Influencerzy w pewnym momencie zmienili efekty filmu z koloru na czerń i biel, by jeszcze potrzymać fanów w niepewności. Internauci twierdzą jednak, że pewien szczegół na filmie zdradził ich tajemnicę.

Wersow i Friz poznali płeć drugiego dziecka

Wersow i Friz postanowili, że to ich córka Majusia będzie odgrywała kluczową rolę podczas ogłoszenia płci rodzeństwa. Dziewczynka miała za zadanie odbić swoje dłonie na ciążowym brzuchu mamy oraz na koszulce taty, używając farbki w kolorze odpowiadającym płci dziecka. Ten moment okazał się jednak kluczowy - tuż przed nałożeniem farby film zmienił barwy na czarno-białe, nie zdradzając odbiorcom, czy para spodziewa się chłopca, czy dziewczynki. To dodatkowo podgrzało emocje i pobudziło ciekawość wśród tysięcy fanów.

Internauci już znają płeć dziecka Wersow i Friza?

Publikacja wzbudziła natychmiastową falę komentarzy wśród obserwujących Wersow i Friza. Fani nie tylko chwalili pomysłowość i rodzinny charakter ceremonii, ale też zaczęli spekulować na temat płci dziecka. Niektórzy nie mają wątpliwości, że mimo braku koloru na filmie udało im się odgadnąć czy będzie to synek czy córeczka. Internauci zauważyli, że kolor odbitych rączek na brzuchu Wersow i kolor na koszuli Friza odpowiada kolorowi fiolki, w której znajdowała się niebieska farbka. Czy może to być rozwiązanie?

Wersow i Friz o emocjach towarzyszących poznaniu płci drugiego dziecka

Pod nagraniem z zapowiedzi ujawnienia płci drugiego dziecka, Wersow i Friz zamieścili osobisty wpis, w którym nie kryli radości i wzruszenia.

Tyle emocji i radości w jednej chwili. Nasz świat właśnie nabrał jeszcze więcej koloru i nie możemy być szczęśliwsi.

Zobacz także: