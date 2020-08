Internauci dostrzegli na zdjęciu Małgorzaty Rozenek... alkohol?! Gwiazda TVN tłumaczy 

Małgorzata Rozenek opublikowała zdjęcie z jednym ze swoich czworonożnych przyjaciół. Internauci zwrócili jednak uwagę na jeden szczegół, który dostrzeli na stoliku, na drugim planie. Według nich, obok laktatora leżała butelka... po piwie! Zasugerowali świeżo upieczonej mamie, że pije alkohol podczas karmienia małego Henia.

Małgorzata Rozenek postanowiła od razu skomentować tę dyskusję.

Małgorzata Rozenek i piwo podczas karmienia?

Małgorzata Rozenek jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w polskim show biznesie. Nikogo nie dziwi fakt, że każdy jej krok jest analizowany przez internautów. Czasami zdarza się jej samej z tego żartować. Tym razem opublikowała jednak niewinne zdjęcie z jednym z jej psów. Internauci jednak zwrócili uwagę na to, co stoi na jej stoliku na dalszym planie zdjęcia. Według nich była to butelka po piwie:

- A na stoliku ....

- W sensie, że laktator?

- Butelka po piwie

- No właśnie, dlatego pewnie najpierw ściągnęła mleko i podała butelką, a potem być może się piwa napiła. Już to piwo Radzia.- dyskutowali fani

Małgorzata Rozenek postanowiła przerwać domysły fanów i odnieść się do tajemniczej butelki, która została głównym tematem dyskusji:

Jaka butelka po piwie?! To butelka po WODZIE😄 Jak się karmi to NIE WOLNO PIĆ ALKOHOLU!!! Zresztą nawet jak piłam to nigdy piwa 😊 - napisała

Sokoli wzrok internautów dostrzeże każdy szczegół. Myślicie, że to już przesada?

