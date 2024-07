Śluby gwiazd zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem mediów i fanów. Natomiast zakochani azawyczaj chcą, aby było to przyjęcie tylko w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Niestety tylko nielicznym się to udaje. W święta Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor powiedzieli sobie sakramentalne "tak" i dowiedli, że wszystko można utrzymać w tajemnicy do ostatniej chwili. Zobacz: Koroniewska i Dowbor wzięli cichy ślub w Boże Narodzenie. Znamy szczegóły

Swój stan cywilny niedawno zmienił również piłkarz Legii, Inaki Astiz i blogerka, Dominika Feraś. Hiszpański obrońca i Feraś postanowili zakończyć rok najważniejszym wydarzeniem w ich życiu, czyli ślubem. Zdecydowali się na to ostatniego dnia roku. Ślubnym zdjęciem pochwaliła się żona sportowca na Instagramie, która w sieci jest bardzo dobrze znana ze swojego bloga kulinarno-modowego. Para wygląda pięknie i z pewnością kolejne lata będą dla nich równie udane jak zakończenie 2014 roku.

Jak się prezentują?

