To może zaskakujące, ale Lewandowscy przyjaźnią się również z Martyną Wojciechowską i Przemkiem Kossakowskim! Gwiazdy TVN na imprezę do sportowca i jego żony przyszli trzymając się za ręce!

Ania jest wielką fanką podróżniczki:

Pytacie mnie często, kim się inspiruję - Są to osoby zarówno ze świata sportu, nauki, jak i podróży. Jedną z nich jest Martyna Wojciechowska - Kiedyś będąc młodsza zawsze chciałam Ją spotkać - dzisiaj widujemy się co jakiś czas choćby na kawie i rozmawiamy, jak dwie mamy, kobiety, motywatorki. I wiecie o czym? O tym jak to być mamą, tą zmęczoną, niewyspaną, ale też aktywną zawodowo i niezależną, tą mamą która podąża z pełną miłością za potrzebami swojego dziecka, tą mamą która się uśmiecha nawet jak jest jej trudno, tą która chce być najlepszym przykładem dla swojego dziecka jak i dla innych. Mamą być dobrze jest! Martyna, dziękuję Ci za dziś! Jesteś moją inspiracją! ❤️ - pisała kiedyś Anna Lewandowska.