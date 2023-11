Anna nie zawiodła! Życzenia dla Roberta można potraktować jako pean na jego cześć:

Dla Niego są te pocałunki.???? @_rl9 ...można być świetnym sportowcem, ale i tak najważniejsze jest to jakim się jest Człowiekiem, a On jest najlepszym jakiego znam. ❤️ Jest wspaniałym Mężem i Ojcem, który gdziekolwiek jest, zawsze tęskni za Rodziną. ❤️ Jest wyjątkowym mężczyzną, prawdziwym oparciem, najlepszym Przyjacielem. ???????? I zależy mu na dobroci, spełnieniu, zdrowiu i radości. ❤️ dziś ma urodziny, do tego 30-te! ???????? Ty wiesz Kochanie.... ???? Kocham całym sercem