1 z 5

Choć Adam Nawałka słynie z tego, że pilnuje dyscypliny, jest wymagający i nie pozwala piłkarzom na imprezy podczas zgrupowań kadry, raz zrobił wyjątek. I to tuż przed Euro 2016 we Francji. Podczas zgrupowania w Arłamowie, piłkarze walczyli o miejsca w składzie na wyjazd do Francji. Gdy frustracja rosła, a zmęczenie było coraz większe, Adam Nawałka w Arłamowie zorganizował dla piłkarzy imprezę niespodziankę. Piłkarzy nie trzeba było dwa razy namawiać, wszyscy ucieszyli się z tej imprezy i od razu ruszyli do tańca!

"Zaczęliśmy już czuć frustrację, zmęczenie. I nagle trener mówi: bawcie się! Oczywiście musieliśmy wyznaczyć sobie granice, ale jednocześnie był wielki luz. Mogliśmy się po prostu powygłupiać, potańczyć, pośpiewać", zdradza w książce "Tajemnice kadry" Wojciech Szczęsny.

Bramkarz był jednym z tych, którzy mieli odwagę wyjść na scenę i zaprezentować swoje umiejętności. Co zrobił Wojciech Szczęsny? I czym Robert Lewandowski zachwycił kolegów z drużyny? Sprawdźcie kolejne slajdy!

Zobacz: Wojciech Szczęsny komentuje ciążę Mariny. UWAGA! Będziecie potrzebować chusteczek!