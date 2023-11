Reklama

To na pewno były niezapomniane urodziny Iwony Lewandowskiej - mamy Roberta Lewandowskiego. Choć obchodziła je 22 maja, dopiero w miniony weekend - w Dzień Mamy - udało się je uczcić w rodzinnym gronie. Huczną imprezę wyprawił mamie Robert, który tego dnia wreszcie nie grał meczu!

Robert Lewandowski jest bardzo związany z mamą i pragnie, by była szczęśliwa. A w sobotę udowodnił to kolejny raz. W razem z Anią zorganizowała mamię wyjątkowe przyjecie. Specjalnie dla niej zaśpiewał... woklista Budki Suflera - Krzysztof Cugowski.

Kto wystąpił na urodzinach mamy Lewandowskiego?

Gwiazdor pochwali się na swoim Instagramie zdjęciem z Lewandowskim już po mini koncercie dla jego mamy. Ale to nie jedyna gwiazda wieczoru. Zaśpiewali też Pamela Stone czy Sabina Sago znana z udziału w programie "The Voice of Poland".

Lewy wrzucił zdjęcie z tego wyjątkowego wieczoru i podpisał:

Mamo, dla ciebie wszystko.

W tym czasie trwało też grupowanie kadry w Juracie oraz mecz Realu Madryt z Liverpoolem, ale to dla Robert najważniejsza tego dnia była mama!

Krzysztof Cugowski na urodzinach mamy Lewandowskiego.

Iwona Lewandowska, musiała być zachwycona takimi urodzinami.