Najnowsze zdjęcia księżnej Kate wzbudzają ogromną sensację w sieci. Na Twittera trafiły fotki, na których widzimy ciężarną księżną dźwigającą ciężkie zakupy. Obok ochroniarza, który się temu przypatruje, ale nie raczy pomóc.

Pojawiają się dwa zasadnicze pytania - czy to możliwe, że księżna Kate sama robi zakupy na 2-3 tygodnie przed porodem, nie korzystając z pomocy nikogo? Przecież jej ostatnim oficjalnym wyjściem przed trzecim porodem miała być wielkanocna Msza...

I drugie pytanie, jeszcze ważniejsze i chyba bardziej trafne - czy to naprawdę jest ONA?! Internauci nie mają wątpliwości, że to tylko kobieta bardzo podobna do księżnej, a cała akcja ma na celu wypromować sam sklep.

Zobaczcie zdjęcia!

