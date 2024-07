Iluzjonista Marcin "Pan Ząbek" Połoniewicz w końcu tłumaczy się z przebicia ręki gwoździem Marzenie Rogalskiej! O tej historii mówi cały świat. W jednym z wydań "Pytania na śniadanie" doszło do poważnego wypadku, w którym została zraniona. Musiała pojechać do lekarza, tam dostała zastrzyk i została opatrzona. Dziś czuje się coraz lepiej, jednak wszyscy czekali na to, aż głos zabierze sam magik. Stało się!

Iluzjonista tłumaczy się z wypadku z Rogalską!

Na iluzjonistę spadły gromy! Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, hejtując go za brak umiejętności i precyzji. Co mówi sam zainteresowany?

Wykonuje niebezpieczne numery, niejednokrotnie ryzykując swoim zdrowiem. Nawet najlepszym zdarzają się błędy. Dlaczego doszło do tego incydentu? Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Musiałbym zdradzić tajniki tej sztuczki, a do tego nie chce dopuścić - powiedział w Fakt24 Pan Ząbek.

Magik nie ma zamiaru zrezygnować z tej sztuczki w swoim programie, ale zastrzega:

Ta sztuczka będzie kontynuowana. Ze względu na bezpieczeństwo innych osób, postanowiłem wykonywać ją bez udziału osób trzecich. Nie chce ryzykować zdrowia innych.

