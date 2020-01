Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" mieli kryzys? Tajemniczy wpis zaniepokoił fanów

Ilona i Adrian z 6. edycji "Rolnik szuka żony" po programie wielokrotnie deklarowali, że są w sobie zakochani, a w świątecznym odcinku rolnik powiedział wprost, że to miłość. Widzowie programu kibicują parze i trzymają kciuki, aby im się udało, ale Ilona właśnie opublikowała nowe zdjęcie z dosyć tajemniczym opisem! Czy Ilona i Adrian nadal są razem? Zobaczcie, jaka jest prawda!

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" są parą?

Związek Ilony i Adriana był dużym zaskoczeniem szóstej edycji programu. Do końca nie było wiadomo, którą z kandydatek wybierze rolnik: Agatę czy Ilonę. Szybko okazało się, że para faktycznie jest w sobie zakochana i po zakończeniu emisji nadal są razem. W świątecznym odcinku potwierdzili swoje uczucie i zdradzili, że stale się odwiedzają i razem spędzają święta i Sylwestra. Teraz Ilona opublikowała na Instagramie kolejne ich wspólne zdjęcie i wybrała to tego dosyć kontrowersyjny opis, pisząc: przetrwaliśmy do dziś!

Przetrwaliśmy do dziś ❤❤ i to 'bez problemów logistycznych' 😉



Pozdrawiamy cieplutko Wszystkich którzy w Nas wierzyli 💝 - napisała Ilona na Instagramie.

W ten sposób zdecydowała się potwierdzić, że są razem i podziękować za wsparcie. Jednak pierwsze zdanie i czarne serca wyglądają w opisie dosyć niepokojąco. Trzeba przyznać, że Ilona wie, jak zaskoczyć swoich obserwatorów.

Trzymamy kciuki za ten związek i czekamy na informację o zaręczynach!

Ilona i Adrian tworzą bardzo udaną parę

Instagram

W programie "Rolnik szuka żony" do końca nie było wiadomo, kogo wybierze Adrian!