Ilona z "Rolnik szuka żony" ma tajemniczego wielbiciela! Adrian jest zazdrosny?

Ilona z "Rolnik szuka żony" postanowiła powspominać szóstą edycję i opublikowała na Instagramie zdjęcie wszystkich par, które powstały w programie i tych, którzy miłość znaleźli dopiero potem. Wspólna fotografia zachęciła Internautów do komentowania i po raz kolejny udowodnili, że kibicują Ilonie i Adrianowi. Jednak jeden z komentujących okazał się tajemniczym wielbicielem, który wprost napisał, że chciałby być na miejscu Adriana. Jak na ten wpis zareagowała Ilona i czy Adrian jest zazdrosny? To trzeba przeczytać...

Ilona ma cichego wielbiciela?

Ilona w programie "Rolnik szuka żony" nie od razu zyskała sympatię widzów. Początkowo była małomówna i wycofana, ale z każdym odcinkiem coraz bardziej się otwierała i ostatecznie dała się poznać jako miła i uczynna dziewczyna, która kocha zwierzęta. Z Adrianem, co widać na Instagarmie, układa im się doskonale, ale zupełnie nieoczekiwanie okazało się, że Ilona ma tajemniczego wielbiciela. Pod jej ostatnim wpisem mężczyzna napisał:

Ilona - obejrzałem cały sezon dopiero tydzień temu na tvp.vod i to tylko ze względu na Ciebie bo gdzieś mi mignęłaś w reklamówkach i zaniemówiłem. Do dziś nie mogę zapomnieć :) Myślałem, że takie dziewczyny już nie istnieją w dzisiejszych czasach. Ja wiem, że mogłabyś wyliczyć co Ci się nie podoba w sobie albo z wyglądu, ale ja odpowiedziałbym Ci, że to jest właśnie fajne albo to nie ma znaczenia. Ty jesteś jak skarb. - napisał mężczyzna w komentarzu.

Jednak to nie koniec komplementów i wyznań z jego strony. Mężczyzna przyznał, że był zazdrosny i żałował, że nie poznał Ilony przed Adrianem:

Oglądając odcinki byłem zazdrosny - dlaczego to ja nie miałem szansy trafić na Ciebie, ale po ostatnich, gdzie pokazali was razem - zacząłem się szczerze cieszyć. Nawet nie wiesz jak fajnie wiedzieć, że jesteś lub zaczynasz być szczęśliwa. Szkoda, że nie nagrałaś jakiegoś filmiku z pracy u Adriana np w szklarni.

Wszystko bym obejrzał co tyczy się was - cokolwiek - byle wiedzieć więcej co u was.

Jestem wdzięczny, że jest szansa, że to przeczytasz. Jeśli mogę tak przedmiotowo powiedzieć - jesteś 10 na 10. Nie zmieniaj się :)

Ten wpis wywołał na profilu Ilony sporo emocji. Internauci sugerują, że Adrian ma konkurencję i piszą: Adrian będzie zazdrosny. Tę sugestię skomentowała Ilona i przyznała, że rolnik czytał ten komentarz, ale twierdzi, że nie jest zazdrosny:

Ciii... Udaje, że nie jest 😉 - napisała żartobliwie Ilona

Ostatecznie kobieta podziękowała za miłe słowa wielbicielowi, ale mężczyzna nie poprzestał na jednym komentarzu. W kolejnym podsumował zachowanie Adriana z "Rolnika". Co za szczere słowa...

Tajemniczy wielbiciel gratuluje Adrianowi!

Tajemniczy adorator Ilony ostatecznie przyznał, że kibicuje parze i trzyma za nich kciuki. Dodał też, że Adrian był źle odbierany przez swoje zachowanie, ale ostatecznie pokazał, że jest uczuciowym i pełnym empatii mężczyzną, który szanuje swoje kandydatki i nie chciał żadnej z nich skrzywdzić:

zazdrosny to byłem ja na początku bo chciałem być na jego miejscu, ale w momencie kiedy mówił, że ciężko byłoby mu odesłać szybciej jakąś dziewczynę, bo nie chciałby wyrządzić żadnej z nich przykrości i zależy mu na tym, żeby każda czuła się tak samo dobrze - to jakbym widział siebie i dylemat swojej empatii. Widać było w jego oczach, że mówi prawdę i zrozumiałem, że to jest właściwy facet. Ktoś tam na insta napisał, że był bezpłciowy, nijaki... bzdura, bo co? bo się na was nie rzucił, albo nie miział się z jedną kiedy pozostałe patrzyły? Nie znam go, wydaje się być w porządku i już go podziwiam (za tyle co widziałem).

Potem mężczyzna przedstawił się i uzasadnił, dlaczego napisał Ilonie tyle dobrych słów i komplementów:

Jeśli możesz, to przekaż mu, że Radek z Gdyni mu szczerze gratuluje właściwego wyboru :) A to co napisałem o Tobie, to mogłem faktycznie przemilczeć bo nie mam żadnych ukrytych zamiarów. Ale pomyślałem sobie, że może kiedyś gdy jakaś obca osoba lub znajomy powie Ci, że musisz się zmienić, że jesteś beznadziejna, taka i owaka, to może sobie to przypomnisz, że są ludzie którzy taką osobowość, dobroć, skromność, zachowanie, poglądy, zachowanie, sposób bycia - uważają za wyjątkowe - tacy powinni być dziś ludzie. No ale częściej widzi się parcie na szkło, próżność, szpanerstwo, zarozumiałość, cwaniactwo i tak dalej. Trzymam za was kciuki, starajcie się oboje sprawiedliwie tak samo mocno to przetrwacie i może spełni się to słowo z tytułu tego programu :)

Czy Adrian faktycznie ma się czego obawiać? Jak sądzicie?

AKPA