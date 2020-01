Adrian z "Rolnik szuka żony" pokazał smutne zdjęcie. Skomentowała je nawet Diana. O co chodzi?

Ilona i Adrian są najpopularniejszą parą szóstej edycji "Rolnik szuka żony". W mediach społecznościowych publikują mnóstwo swoich zdjęć. Zazwyczaj pozują na nich wspólnie, ale w ten weekend coś się zmieniło! Najpierw Ilona pochwaliła się fotografią z zimowej przejażdżki konno, a teraz Adrian pokazał zdjęcie, na którym ma bardzo smutną minę. Jego post skomentowała nawet Diana! Czy między Iloną i Adrianem nadal dobrze się układa?

Czy Ilona i Adrian nadal są razem?

Adrian zaraził się od Ilony miłością do koni i sam zdecydował się na zakup kucyków. Już w programie dał się poznać jako wrażliwy mężczyzna, który kocha zwierzęta. Nawet pies Ilony od razu go zaakceptował, co było widać podczas ich wspólnej randki nad morzem. Teraz Adrian z "Rolnik szuka żony" opublikował zdjęcie z kucykiem, jednak uwagę zwraca jego smutna mina. Pod fotografią napisał:

Pierwsze selfie z Monte na drugi dzień po jego przyjeździe 😁 a Wy jakich macie pupili? 🤔

Na pytanie rolnika odpowiedziała żartobliwie Ilona, pisząc, że jej pupile są na zdjęciu:

Moje oba są na zdjeciu 😅

Tym samym uczestniczka "Rolnika" zdementowała plotki o kryzysie i udowodniła, że w jej związku z Adrianem nadal dobrze się układa.

Nie uwierzycie, kto jeszcze martwi się smutnym wyrazem twarzy u Adriana?

Jednak smutny wyraz twarzy zaniepokoił inną uczestniczkę "Rolnik szuka żony". Diana wprost poprosiła Ilonę, aby sprawiła, że Adrian znów się uśmiechnie:

@adrianberkowicz gdzie usmiech🤔 @imielinka poradz cos na to😉

Ilona nie skomentowała tego, ale zrobił to sam Adrian wyznając, że: to było "selfie z zaskoczenie"😂😂

Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

