W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" kandydatki miały okazję przekonać się jak wygląda praca na gospodarstwie, a rolnicy wykorzystali ten czas na rozmowy i żarty z kobietami, aby ich lepiej poznać. Wszyscy oprócz Adriana! Mężczyzna już w pierwszym odcinku zdecydował, że nie będzie faworyzował żadnej z kandydatek i trzeba przyznać, że konsekwentnie trzyma się tej zasady. Jednak nie do końca podoba się to jego kandydatkom, które wprost mówią o tym, że rolnik nie okazuje im żadnego zainteresowania! To samo zauważyli widzowie, którzy ostro krytykują zachowanie mężczyzny. Przeczytajcie, co mu zarzucają...

Dlaczego Adrian z "Rolnika" nie interesuje się wybranymi kandydatkami?

Pierwszy dzień na gospodarstwie Adriana upłynął pod hasłem pracy. Rolnik zdecydował, że jego kandydatki razem z nim posprzątają szklarnię, w której zostaną posadzone chryzantemy. Już na samym początku powiedział coś, co nie spodobało się jego kandydatkom i widzom:

Będą robić porządki. Chyba każda z dziewczyn lubi porządki, sprzątać - powiedział Adrian.

Te słowa wywołały spore zamieszanie i pod nagraniem pojawiły się pierwsze krytyczne komentarze:

Dziewczyny podrobią od świtu do wieczora trzy dni i do domu. Darmowy etat sprzątaczki..

Ilona chce odejść z "Rolnika"!

Jednak to dopiero początek ostrej krytyki Adriana z "Rolnika". Widzowie żartują, że to jedyny rolnik, który wstaje później niż jego kandydatki, i to one go budzą. Co więcej wcale nie rozmawia z zaproszonymi kobietami. Ilona jest tak zdenerwowana całą sytuacją, że wprost mówi o tym, że ma zamiar sama odejść z programu!

Adrian nie faworyzuje żadnej... Dziwne że nie jest zainteresowany flirtem z paniami... ???? Strasznie sztywny Ilona to najbardziej znudzona dziewczyna w całym programie. Mam wrażenie, że powoli odpuszcza i jakby orientuje się, że to w ogóle nie jej bajka. Tragedia, zero uśmiechu, zero jakiejś radości u niego, człowiek jednej twarzy, stanowczo nie!

Internauci niemal jednogłośnie podkreślają, że dotychczas Adrian jest najnudniejszą postacią tej edycji "Rolnika". Pojawiają, się też wątpliwości czy uda mu się stworzyć relację, z którąś z kobiet, bo wygląda na to, że nie do końca jest zainteresowany swoimi kandydatkami. Jak sądzicie, w kolejnych odcinkach coś się zmieni?

