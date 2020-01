Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" wezmą ślub w tym roku? Komentarz rolnika wiele zdradza

Adrian i Ilona to jedna z dwóch par, którym udało się znaleźć miłość w szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Miłość w programie odnaleźli jeszcze Ania i Jakub. Początkowo widzowie nie brali uczucia Adriana i Ilony za pewnik. Prognozowano im krótką relację, jednak zakochani zaskoczyli wszystkich i aktualnie tworzą zgodną parę. Mają za sobą również pierwsze wspólne święta z rodziną. Czy przyszłe Boże Narodzenie spędzą już jak mąż i żona? Wygląda na to, że nie jest to wykluczone, a komentarz rolnika na ten temat tylko wzbudził czujność fanów. Szykuje się kolejny ślub, dzięki "Rolnik szuka żony"?

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" wezmą ślub?

Ilona i Adrian są dużym zaskoczeniem szóstej edycji show. Ich popularność nie słabnie nawet po programie i spotykają się z coraz większą sympatią widzów. Nic więc dziwnego, że ich Instagramy obserwuje coraz liczniejsza grupa fanów. Para pochwaliła się zdjęciem ze wspólnych świąt dodając, zabawny opis "przetrwaliśmy do dziś". Pod postem pojawiło się setki komentarzy dopingujących związkowi:

Życzę Wam dużo szczęścia i miłości tak ogromnej jak do tej pory a nawet większej. Ja święta spędziłam z narzeczonym i rodzinką - napisała internautka

Adrian stara się utrzymywać interakcję z fanami. Odpisał komentującej słowami:

Dziękujemy:) To następne święta z mężem?

Czyżby również planował spędzić kolejne Boże Narodzenie już nie z ukochaną a z małżonką? W końcu "Rolnik szuka żony" spełniłoby się w 100 procentach! Odpowiedź Adriana wzbudziła także ciekawość komentującej, która zapytała czy u niego nie szykują się podobne plany:

Może i u Was jakieś plany się pojawią w tym czasie? :)

Niestety Adrian nie odpowiedział na to pytanie, ale my szczerze trzymamy kciuki za kolejne programowe wesele!

Czy Ilona i Adrian zdecydują się na ślub w 2020 roku?

Adrian sam poruszył ten temat pod jednym ze wspólnych zdjęć z Iloną na Instagramie.