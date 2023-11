Ilona Łepkowska obejrzała pierwszy odcinek programu "Hipnoza" i nie ukrywa, że jest rozczarowana poziomem show.

(...) nie znoszę, kiedy ktoś próbuje mi wmówić, że coś, co jest czystą manipulacją, jest prawdziwe. A tak czułam się, oglądając "Hipnozę". Wiem, że można kogoś zahipnotyzować. Że stosuje się hipnozę, by odzwyczaić np. od palenia. Ale wiem też, że wprowadzenie kogoś w stan hipnozy wymaga specjalnego skupienia. Nie odbywa się to w ten sposób, że hipnotyzer mówi "śpicie" i my zasypiamy - napisała w swoim felietonie dla magazynu "Tele Tydzień". - Dlatego to, pożal się, Boże, widowisko było czymś, co jak mówił w "Ojcu chrzestnym" Michael Corleone, obrażało moją inteligencję.