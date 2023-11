1 z 5

Miał być wielki sukces, a wyszło? Nowy program "Hipnoza" prowadzony przez Filipa Chajzera już od premierowego odcinka zbiera zdecydowanie więcej negatywnych niż pozytywnych komentarzy. Dlaczego? Bo to co dzieje się w show, wielu widzom wydaje się nieprawdopodobne i wyreżyserowane. Co więcej, padły oskarżenia, że w programie biorą udział statyści albo aktorzy. TVN zdementował te informacje w rozmowie z Party.pl, ale to nie uciszyło sprawy.

O show wypowiedział się profesjonalny hipnotyzer, który mówi wprost, że oglądając ten program, "czuł zażenowanie". Jesteście ciekawi dlaczego? Jego wypowiedzi dla portalu Wp.pl znajdziecie w naszej galerii!

