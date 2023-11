Pierwszy odcinek "Iron Majdan" zebrał głównie pozytywne recenzje.

Wszyscy co ich krytykują to im po prostu zazdroszczą ????bardzo fajna para...a to że ich wszędzie pełno ..super... na kogoś takiego jak Oni miło się patrzy w życiu im wyszło... ???? ???? program świetny...można się pośmiać i dobrze bawić ..brawo Oni

To na pewno lepsze niż HIPNOZA

Mi tam się podobało, u Małgorzaty duży postęp w angielskim a poczucie humoru super fajne

Jako wieloletni fan wrestlingu dziękuje producentom za profesjonalne podejście do tematu a Majdanom za zauważalne zaangażowanie. Super to wyszło i zapewne znacznie przyczyniło się do promocji wrestlingu w Polsce.