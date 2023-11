1 z 5

Nowe show TVN "Hipnoza" miało być największym hitem wiosennej ramówki. Wczoraj widzowie mieli okazję obejrzeć pierwszy odcinek programu, który prowadzi Filip Chajzer. Nie wiemy, czy będzie to hit oglądalności, ale wiemy jedno - dawno żadne show nie wywołało tak skrajnych emocji i lawiny krytyki ze strony widzów. Czy było rzeczywiście tak źle, jak piszą internauci?

Nowe show "Hipnoza" w ogniu krytyki

W każdym odcinku show pojawi się pięcioosobowa drużyna, która musi wykonać proste zadania, ale pod wpływem hipnozy. Artur Makieła, na co dzień pracujący jako coach, wprowadza uczestników w stan hipnozy, a potem im... rozkazuje. W pierwszym odcinku jednemu z uczestników wydawało się, że jest goły, inny miał ryczeć jak dinozaur, kolejny udawać, że wszyscy są w nim zakochani. Jak wypadli?

No cóż, komentarze na Facebooku programu, TVN i Filipa Chajzera są jednoznaczne. Było żenująco, nudno, nieciekawie, a głównym zarzutem jest to, że uczestnicy to aktorzy, którzy nie potrafią nawet udawać, że rzeczywiście są pod wpływem hipnozy... Zobaczcie niektóre baaaardzo mocne wpisy widzów!

Zgadzacie się z nimi?

