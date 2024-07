Publiczne wydarzenia mają to do siebie, że stres daje się we znaki nawet gwiazdom. Ostatnio przekonała się o tym Ilona Felicjańska, która podczas wczorajszej gali rozdania nagród serwisu internetowego, wręczała statuetkę dla Maffashion. Blogerka triumfowała w swojej kategorii i kiedy z dumą oczekiwała na wyczytanie nazwiska, chyba się trochę rozczarowała. Ale po kolei.

Reklama

Ilona wchodząc na scenę z nagrodą, kokietowała, że nie wie kto wygrał. Najwyraźniej celebrytka była tak zaaferowana sobą, że kiedy wyjęła z koperty kartkę, zamiast "Julia Kuczyńska" przeczytała:

Nagrodę otrzymuje Julia KACZYŃSKA.

Blogerka nie kryła zażenowania i dyskretnie zwróciła uwagę, że Ilona się pomyliła. Adekwatnie do wpadki, po Felicjańskiej cała sytuacja spłynęła jak po kaczce i nie przeszkodziła w prężeniu się do obiektywów.

Chyba przyjaciółkami nie zostaną. Zobacz: Gwiazdy wstydzą się znajomości z Felicjańską

Zobacz także

Reklama

Julia Kuczyńska ze swoim chłopakiem: