Karol Nawrocki został oficjalnie prezydentem Polski. Po niespełna dobie od werdyktu postanowił zabrać głos i zwrócił się do swoich wyborców.

Karol Nawrocki nie kryje wdzięczności po wyborach

Karol Nawrocki, który zwyciężył w wyborach prezydenckich 2025 jako kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, przerwał milczenie po ogłoszeniu wyników. W swoim pierwszym publicznym komentarzu, opublikowanym na Instagramie, wyraził głęboką wdzięczność wobec wszystkich, którzy oddali na niego głos. W swoim wpisie Nawrocki wspomniał również o zakończonej kampanii wyborczej. Podkreślił, że była to trudna, ale pełna pasji droga, w której wspierali go zarówno współpracownicy, jak i najbliżsi. Szczególne podziękowania skierował do swojej rodziny, podkreślając ich cierpliwość i wsparcie. Zaznaczył, że obejmując urząd prezydenta, chce służyć wszystkim obywatelom bez względu na poglądy polityczne.

Szanowni Państwo,za nami ciężka i momentami brutalna kampania wyborcza. Państwa głosy sprawiły, że zostałem wybrany na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To wielka odpowiedzialność i zobowiązanie. Przyjmuję tę decyzję z pokorą oraz szacunkiem.Każdego dnia w trakcie kampanii, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz, czułem Państwa wsparcie. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Czułem, że jesteście ze mną, mimo wielu manipulacji i fali hejtu, jaki wylewał się na mnie oraz moją Rodzinę.Dziękuję za każdy oddany na mnie głos, za każde dobre słowo i gest. Za wszystkie wyrazy wsparcia w tym niezwykle trudnym boju o Polskę. Wygraliśmy wspólnie dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny. - zaczął.

Obietnice Karola Nawrockiego dla Polski

Karol Nawrocki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jako prezydent będzie stał na straży interesów Polski na arenie międzynarodowej. Zadeklarował, że zamierza działać z szacunkiem, pokorą i odpowiedzialnością.

Chcemy żyć w bezpiecznym, silnym gospodarczo kraju, który dba o najsłabszych. Państwie, które się liczy w relacjach międzynarodowych, europejskich i transatlantyckich. Państwie dbającym o swoją wielowiekową tradycję oraz szanującym historię. Dam z siebie wszystko, by sprostać Państwa oczekiwaniom. Możecie być pewni, że jako głowa państwa nie odpuszczę żadnej z ważnych dla Polski i Polaków spraw. Będę Państwa godnie reprezentować na arenie międzynarodowej, pilnując podmiotowego traktowania Polski.Raz jeszcze wszystkim Państwu dziękuję za zaufanie, którego nie zawiodę. W sposób szczególny dziękuję moim najbliższym: żonie Marcie, córce Kasi oraz synom Danielowi i Antkowi za to, że dzielnie towarzyszyli mi w tej długiej oraz ciężkiej podróży.

