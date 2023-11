Mimo że Tomasz Działowy „Gimper” ostatecznie nie otrzymał głównej nagrody w finale "Tańca z gwiazdami", to na pewno można go nazwać jednym z wygranych tego show. Nikt nie spodziewał się, że młody influencer zajdzie tak wysoko w „Tańcu z gwiazdami”! Dotychczasowej publiczności show nie był znany, a jury nie oceniało najlepiej jego możliwości. Tomasz Działowy „Gimper” miał jednak za sobą ogromną rzeszę fanów. To dzięki nim jest gwiazdą internetowego świata i... szefem dobrze prospeerującej firmy.

Reklama

Kim jest Gimper?

Aż trudno uwierzyć, że kariera 25-letniego Tomasza Działowego "Gimpera" w Internecie trwa już od dziewięciu lat. Pierwsze filmiki wrzucił do Internetu, kiedy był w gimnazjum. Zaczynał jako gamer - pokazywał, jak przechodzi kolejne poziomy gier. Nieoczekiwanie okazało się, że to hobby może być źródłem zarobku. Gimper pochodzi z wielodzietnej rodziny, ma cztery siostry. Jego tata jest wojskowym, mama zajmuje się domem.

„Nigdy nie dostawałem kieszonkowego, więc gdy zacząłem zarabiać pieniądze w Internecie, oszalałem ze szczęścia – mówi Tomasz Działowy.

Ile zarabia Gimper?

Najpierw na konto Tomasza Działowego "Gimpera" przychodziło 70 złotych miesięcznie, ale kiedy pojawiła się możliwość reklamowania gier na prywatnych kanałach, nagle zarobił dużą sumę. Z wydrukowanym rachunkiem poszedł do taty i usłyszał: „Uważaj, czy to nie jest jakieś oszustwo!”. Jednak kilka tygodni później pieniądze naprawdę wpłynęły na konto. Szybko okazało się, że Tomasz Działowy "Gimper" zarządza się kwotami, o których wcześniej mógł tylko pomarzyć.

Tomasz zatrudnia dziś dziewięć osób, ale nie chce zdradzić, ile zarabia.

„Moje zarobki sukcesywnie rosną, ale ja tych pieniędzy nie widzę. Każdą nadwyżkę inwestuję w rozwój swojej firmy”, mówi.

O czym marzy Tomasz Działowy "Gimper"?

O czym marzy Tomasz Działowy "Gimper"? Przez ostatnie tygodnie była to wygrana w "Tańcu z gwiazdami" - jego fani uważają zresztą, że niesłusznie przegrał. Czy teraz znów skupi się na firmie i chce zarabiać jeszcze większe pieniądze?

„Marzę o zwykłych rzeczach: domku pod miastem, żonie i dzieciach! Kasa nie jest najważniejsza”, mówi.

Kilka miesięcy temu youtuber rozstał się z dziewczyną, Eweliną. Czy w jego życiu pojawiła się nowa kobieta? Historię niezwykłej kariery Tomasza Działowego "Gimpera" przeczytasz w nowym numerze "Party".

Tomasz Gimper Działowy w "Tańcu z gwiazdami".

East News

Reklama