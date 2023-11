Finał 9. edycji show "Taniec z Gwiazdami" już za nami. Bez wątpienia to była edycja pełna emocji! Początkowo największe kontrowersje wzbudzała Justyna Żyła, która była hejtowana przez jurorów, a zwłaszcza przez Iwonę Pavlović. Gdy jednak była żona skoczka pożegnała się z show, uwaga widzów skupiła się na niewidomej sportsmence - Joannie Mazur. Szybko okazało się, że to właśnie ona jest faworytką zarówno widzów, jak i jurorów. Było pewne, że znajdzie się w finale, ale druga para, z którą Joanna Mazur i Jan Kliment walczyli o zwycięstwo, była dużym zaskoczeniem. Do finału przeszli bowiem Gimper i Natalia Głębocka, którzy jednak przegrali show. Teraz fani Gimpera uważają, że program był ustawiony i to właśnie on powinien wygrać!

Gimper powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"?

Mimo że Gimper nie zachwycał na parkiecie, to jednak zawsze mógł liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy dzielnie głosowali na niego. To właśnie dzięki nim przeszedł do finału i ich zdaniem powinien wygrać show! Na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" nie brakuje oburzonych głosów internautów, którzy uważają, że wynik był ustawiony, a ich SMS-y na Gimpera zwyczajnie nie docierały. Chcą także, by Polsat udostępnił procentowe wyniki głosowania.

Na pewno Gimper nie przegrałby pod względem SMS-ÓW Tomek był dla nich taką bombą finansową. Myśle że gimper dostał wiecej sms niż joasia ale dobra to przecież magia telewizji dawno nie widziałam takiej gry na emocjach... i ustawce nawet procentow glosow nie pokazali pod koniec;) #muremzagimpurem - piszą fani.

Fani Gimpera uważają, że to niemożliwe, by Youtuber, który może pochwalić się 529 tys. obserwujących na Instagramie i równie dużą społecznością internautów, którzy śledzą go w serwisie Youtube, nie wygrał show dzięki głosom widzów. Taki wynik cieszy jednak m.in. Michała Malitowskiego, który otwarcie przyznał nam, że Gimper byłby najgorszym zwycięzcą w historii show. A wy co sądzicie?

Gimper przegrał w finale "Tańca z Gwiazdami" z Joanną Mazur

Internauci uważają, że Gimper powinien wygrać

