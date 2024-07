Program "Enjoy the View" z Natalią Siwiec w roli głównej bije rekordy popularności. Oglądalność i dochody z reklam w pełni pokrywają się z oczekiwaniami producentów, a sama bohaterka w końcu może poczuć się jak pełnoprawna gwiazda, i to w amerykańskim stylu. Jak donosi "Show", modelka na każdym odcinku reality-show zarabia aż 10 tysięcy złotych! Zobacz: Przyjaciółka Siwiec z programu krytykuje jej show

Za codzienne 20 minut w wannie, pod prysznicem, w łóżku czy na basenie Natalia inkasuje kosmiczne pieniądze. W polskiej telewizji takimi zarobkami w ostatnich latach mogły pochwalić się tylko nieliczne gwiazdy. Do tego dochodzi wynagrodzenie za każdy występ w "Tańcu z gwiazdami", które owiane jest tajemnicą.

Takie stawki nie powinny dziwić. Natalia to postać, która generuje masowe zainteresowanie i jest najlepszą reklamą dla projektów, w których bierze udział. Wystarczy chociażby przypomnieć jej ostatni występ w "Dancing with the stars", kiedy to po ogłoszeniu wyników to na niej skupiła się największa uwaga zarówno krytyków, jak i zwolenników jej talentu. Zobacz: Internauci miażdżą Siwiec. Hejt, hejt, hejt...

