Ile waży Sylwia Bomba z "Gogglebox"? Gwiazda TTV osiągnęła wagę marzeń!

Sylwia Bomba z "Gogglebox" w swoich mediach społecznościowych od dawna opowiada o swojej walce o szczupłe i zdrowe ciało. Jak sama mówi, jest na diecie od 15 lat i wciąż musi dbać o swoją figurę. Sylwia wydała nawet e-booka, w którym opowiada o tym, jak osiągnęła swój cel i z jak wieloma trudnościami i przykrościami musiała się mierzyć podczas swojej drogi. Okazuje się, że ciężka praca się opłaciła, a Sylwia Bomba osiągnęła wymarzoną wagę. Jesteście ciekawi, jaką?

Sylwia Bomba w szczerym wyznaniu do fanów: "o marzeniach nie powinno się mówić, tylko do nich dążyć"

Bohaterka "Gogglebox" postanowiła sobie jeszcze na początku tego roku, że do maja osiągnie wymarzoną wagę. Postarała się, by jej cel był osiągalny i możliwy do wykonania w czasie, w jakim sobie wyznaczyła. Tak też się stało i zgodnie ze swoim postanowieniem do maja Sylwia schudła i teraz waży tylko 60 kg! Opowiedziała o tym przy okazji pytania fanki o to, jakie ma marzenia. Okazuje się, że gwiazda mocno stąpa po ziemi, a swoje plany zapisuje na kartce. W ten sposób przyznała, że osiągnęła wagę 60 kilogramów.

Mam kilka marzeń. Co roku robię sobie listę marzeń: 10 najważniejszych marzeń na najbliższy rok. Zapisuje na kartce w czasie dokonanym. Np. schudłam do maja i osiągnęłam wagę, którą chciałam czyli 60 kg.

Gwiazda postanowiła także napisać swoją metryczkę, w której poinformowała, że ma 171 cm wzrostu, nosi rozmiar ubrań 38, a jej waga oscyluje w granicach 62 kilogramów.

To naprawdę imponujący wynik. Sylwia Bomba może pochwalić się niezwykłą sylwetką. Dieta dała jej nie tylko zdrowe i szczupłe ciało, ale także dużą akceptację samej siebie i mądre podejście do ciała, którym gwiazda dzieli się na swoim Instagramie.

Zobacz także: Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska znikną z "Gogglebox"? "Czas ze sceny zejść". I wskazały już następców!

Sylwia Bomba doskonale wie, jak trudna jest droga do upragnionej sylwetki. Jeszcze niedawno gwiazda chwaliła się, że schudła 30 kg, teraz osiągnęła wymarzoną wagę.

sylwiabomba/Instagram

Sylwia Bomba z "Gogglebox" nie raz mówiła, ile przykrości spotkało ją z powodu nadwagi. Razem z przyjaciółką Ewą Mrozowską często poruszają temat akceptacji samej siebie.