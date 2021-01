Sylwia Bomba z "Gogglebox" pokazała zdjęcie sprzed lat. To ta sama osoba?! 

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem sprzed 13 lat! Teraz dokładnie widać, jak wielką metamorfozę przeszła gwiazda hitowego programu TTV. Fanki zgodnie przyznały, że mimo upływu lat, Sylwia wygląda teraz zdecydowanie młodziej! Różnica rzeczywiście jest ogromna. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska z "Gogglebox" apelują do fanek o samoakceptację. "Nie ma czegoś takiego jak idealna sylwetka"

Sylwia Bomba to jedna z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Razem z Ewą Mrozowską stworzyła fantastyczny duet, który pokochały tysiące widzów. Gwiazda hitu TTV ma również grono obserwatorów, którzy śledzą jej życie, za pośrednictwem Instagrama. Dzięki temu, że Sylwia jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, na bieżąco wiemy, co się u niej dzieje.

Każdy fan "Gogglebox" na pewno doskonale wie, że Sylwia Bomba przeszła ogromną metamorfozę. Dużo schudła, a jej zmiana jest teraz inspiracją dla innych. Kiedy widzi się takie zdjęcia, jak to, które właśnie zamieściła gwiazda hitu TTV na swoim Instagramie, radość z ciężkiej pracy nad swoją metamorfozą na pewno jest jeszcze większa.

Sylwia Bomba pochwaliła się fotografią, na której ma około 22 lat. Pod zdjęciem napisała:

Kiedy myślisz, ze już nic nie jest w stanie Cię zaskoczyć... to koleżanka podsyła Ci zdjęcie 😆 22/23 lata (nie pamiętam dokładnie) vs 35 🙈 co myślicie?