Sylwia Bomba z "Gogglebox" szczerze o trudnych chwilach w swoim życiu... Pokazała zdjęcie z tego okresu

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" ostatnio odpowiadała na pytania fanów na swoim InstaStory. Pokazywała przy tym swoje zdjęcia z różnych okresów w jej życiu. Zdecydowała się podzielić również fotografią, która została wykonana kilka dni po porodzie. Okazało się, że to był niezwykle trudny czas w jej życiu...

Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" jeszcze niedawno ubierała się tylko na czarno. Zdradziła dlaczego!

Sylwia Bomba to jedna z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Razem z Ewą Mrozowską stworzyła duet, który widzowie pokochali od pierwszych chwil. Gwiazda hitu TTV zyskała grono fanów, którzy obserwują jej poczynania także w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 717 tys. osób!

Sylwia Bomba z "Gogglebox" stara się być w stałym kontakcie z fanami. Od czasu do czasu odpowiada na ich pytania - tym razem zdecydowała się nie tylko na nie odpowiedzieć, ale także zamieszczała przy tym zdjęcia. Z ostatniej relacji na Instagramie dowiedzieliśmy się, jaki był jeden z najtrudniejszych momentów w jej życiu. Okazało się, że były to pierwsze tygodnie po urodzeniu Antosi.

Już jakiś czas temu Sylwia Bomba w rozmowie z reporterką Party.pl przyznała, że wiele mówi się o tym jak przeżywać ciążę i jak się do niej przygotować. Zdecydowanie rzadziej zaś opowiada się o tym, co dzieje się po urodzeniu dziecka.

Ja przytyłam tylko 11,7 kilograma, więc bardzo mało i ja sądziłam, że urodzę dziecko, ono ze mnie wyjdzie i ja od razu będę już Sylwią Bombą z płaskim brzuchem, a ja wróciłam do domu i miałam większy brzuch niż w 6. miesiącu. To był dla mnie taki szok, to co ja zobaczyłam w lustrze. Cały połóg i rekonwalescencja, to był dla mnie bardzo ciężki czas - wyjawiła jakiś czas temu reporterce Party.pl, Sylwia Bomba.