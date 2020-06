Ile waży Martyna Wojciechowska? "Tyle ważę i nie zamierzam się odchudzać"

Martyna Wojciechowska to jedna z polskich gwiazd, dla której wygląd nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Martyna stawia na rozwój duchowy, rodzinę i swoje pasje, m.in. podróże. Wojciechowska nigdy nie mówiła nic o swojej diecie, dlatego tym bardziej zdziwił ją fakt, kiedy ostatnia jedna z firm postanowiła nielegalnie wykorzystać jej wizerunek do reklamy środków na odchudzanie.

Martyna w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" otwarcie zaprzeczyła współpracy z tą firmą, a przy okazji zwróciła się do widzów z bardzo ważnym apelem:

Chciałabym skorzystać z okazji i zwrócić się do was. Nie polecam żadnych środków na odchudzanie. Nie ma cudownych sposobów, nie ma tabletek, koktajli, niczego, co potrafi zdziałać cuda. To, co ja polecam, to trening, codziennie. Ja trenuję jakieś pięć razy w tygodniu.