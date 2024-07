Małgorzata Rozenek-Majdan skomentowała plotki na temat swojego wieku! Od kiedy Małgosia rozpoczęła swoją karierę w show-biznesie, media zaczęły spekulować, ile lat tak naprawdę ma gwiazda. Chociaż sama prowadząca takich programów jak: "Projekt Lady" czy "W dobrym stylu" oficjalnie podaje, że ma 38 lat to złośliwi uparcie twierdzą, że ma ponad 46. Małgorzata Rozenek-Majdan do tej pory nie komentowała tematu swojego wieku, jednak w rozmowie z magazynem Viva! zrobiła wyjątek. Co powiedziała żona Radosława Majdana?

Gdy zaczynałam swoją telewizyjną pracę, w jakimś programie producentka podpisała belkę „Małgorzata Rozenek, lat 44”. A miałam 34. Zwykła literówka, nikt nie zwrócił na nią uwagi. Ale potem przez lata wypominano mi, że sobie odejmuję dekadę. Nie mam z tym problemu. Bardzo często zarzucano mi dziwne rzeczy.

Myślicie, że wyznanie Małgorzaty Rozenek-Majdan utnie wszystkie plotki dotyczące jej wieku?

