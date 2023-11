W życiu Meghan Markle i księcia Harry'ego zaszło ostatnio wiele zmian. Para nie tylko została po raz pierwszy rodzicami, witając na świecie synka Archiego, ale także wyremontowała swoją posiadłość Frogmore i wreszcie mogła w niej zamieszkać. Teraz wyszło na jaw, ile Meghan i Harry wydali na doprowadzenie posiadłości do porządku. Ta kwota zwala z nóg!

Meghan Markle i książę Harry wydali miliony na remont

Meghan Markle i książę Harry wreszcie zakończyli remont posiadłości Frogmore. Prace trwały wyjątkowo długo, ale robotnicy mieli co robić! Wcześniej dom był podzielony na kilka osobnych mieszkań, nie miał instalacji gazowej, elektryczności czy dostępu do wody. To wszystko trzeba było zmienić! Nie dziwi zatem fakt, że remont pochłonął ogromną kwotę.

Teraz Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym zdradził koszt remontu. Wyszło więc na jaw, że Meghan i Harry musieli zapłacić aż 2,5 miliona funtów, czyli ponad 11 milionów złotych! Warto dodać, że cała ta kwota została pokryta z funduszu rodziny królewskiej, czyli pieniędzy podatników!

Brytyjczycy powinni być wściekli? Niekoniecznie! Jak wynika bowiem z rozliczenia finansowego rodziny królewskiej, o ile państwo wsparło ją kwotą 82 miliona funtów, o tyle rodzina królewska zarobiła dla Państwa aż 343,5 miliona funtów! W takim wypadku kwota wydana na remont posiadłości Harry'ego i Meghan nie robi już tak wielkiego wrażenia.

Książęca para mogła więc bez większych wyrzutów sumienia stworzyć sobie dom marzeń. We Frogmore naprawiono dach, wyburzono kilka ścian, zamontowano nowe ogrzewanie, elektrykę, dostęp do wody i gaz.

Jak wygląda dom Meghan i Harry'ego?

Jak donoszą zagraniczne media, w nowym domu książęcej pary jest bardzo przytulnie i rodzinnie. Styl, w którym zostały zaprojektowane wnętrza, łączy tradycję z nowoczesnością. Co ciekawe, wystrojem wnętrz zajęła się dekoratorka Vicky Charles, która pracowała już m.in. dla George'a i Amal Clooneyów. Znając jej gust i Meghan Markle można przypuszczać, że mieszkanie książęcej pary wygląda jak z katalogów.

Poniżej możecie zobaczyć kilka prac Vicky Charles. Prawdopodobnie wnętrza domu książęcej pary wyglądają podobnie.

Ładnie?

Książęca para wreszcie zamieszkała w swojej wyremontowanej posiadłości

We Frogmore Meghan i Harry zamieszkali z synkiem Archiem