Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz ponad rok temu zostali rodzicami małej Poli Dąbrowskiej, a teraz oczekują już na drugie dziecko. Popularny youtuber i 23-letnia piosenkarka wiosną zostaną rodzicami po raz drugi, a jak zdradzili w wywiadzie dla babybyann.pl nie zamierzają na tym poprzestać!

Sylwia i Jan zawsze marzyli o dużej rodzinie. Pola jest ich oczkiem w głowie, decyzja o drugim dziecku była również w pełni przemyślana. Do rodzicielstwa podchodzą bardzo odpowiedzialnie - jaki sami mówią - mają ustabilizowane kariery, mogą więc w pełni skupić się na rodzinie:

Rodzicielstwo to przede wszystkim duży obowiązek i odpowiedzialność. Przez to, że jestem ojcem dziewczynki, dodatkowo ważne jest dla mnie, żeby być dla niej wzorem faceta, żeby ona wiedziała, w jaki sposób w przyszłości powinien traktować ją jej wybranek, żeby wiedziała, że mężczyzna powinien być zawsze oparciem dla swojej kobiety. Rodzicielstwo to też dla mnie mnóstwo zaufania i miłości - powiedział Dąbrowski.