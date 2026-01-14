Pod koniec stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Coraz więcej gwiazd angażuje się w inicjatywę, wystawiając na licytację różne przedmioty czy możliwość spędzenia wspólnie czasu. Głos w sprawie zabrała właśnie Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz podjęła decyzję ws. WOŚP

Maryla Rodowicz, niekwestionowana ikona polskiej sceny muzycznej, po raz kolejny pokazuje swoje wielkie serce. Artystka ogłosiła, że weźmie udział w 34. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach wsparcia dla tegorocznej akcji, Maryla przekazała na aukcję coś absolutnie wyjątkowego – limitowane okulary Jurka Owsiaka oznaczone numerem 115.

Wpis opublikowany w mediach społecznościowych przez artystkę wywołał falę entuzjazmu wśród fanów. Napisała krótko:

Kultowe Jurkowe okulary mogą być Wasze. Szukajcie mojej aukcji dla WOŚP na Allegro!

Na tym jednak nie kończy się wyjątkowość tej aukcji. Osoba, która wygra licytację, otrzyma nie tylko kultowe okulary, ale również podwójne zaproszenie na wybrany koncert Maryli Rodowicz w 2026 roku. Dodatkowo będzie miała okazję osobiście spotkać artystkę za kulisami koncertu, gdzie Maryla wręczy jej nagrodę. To jedyna w swoim rodzaju okazja, by porozmawiać z gwiazdą i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Gwiazdy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

To kolejny rok, w którym miliony Polaków połączą siły, aby wspierać szczytny cel. Wśród gwiazd, które postanowiły wesprzeć akcję, znalazł się chociażby Maciej Musiał, którego aukcja w ubiegłym roku biła rekordy popularności. Tym razem aktor oferuje poloneza i wspólny wieczór z wygraną osobą! Cena aukcji przebiła już 30 tysięcy złotych, a kwota wciąż rośnie!

Sporym echem odbiła się również aukcja Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i jego żony, którzy wystawili dla WOŚP grafikę Pabla Picassa. Gdy kwota dobiła do 35 tysięcy złotych, w sieci nieoczekiwanie zawrzało. Internauci zarzucili bowiem książęcej parze, że nie jest to oryginalne dzieło artysty. Na słowa wyjaśnienia nie musieli wcale długo czekać.

Wystarczy sobie wpisać, co oznacza grafika. Wujek Google mówi bardzo prosto, to jest rzecz powielona. Grafika Picassa była zakupiona w antykwariacie i została wykonana w latach 90., i potwierdzona przez spadkobierców Picassa

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia 2026 roku. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

