Iga Świątek ma na swoim koncie wiele sukcesów, a w drodze na szczyt zawsze mogła liczyć na swojego tatę. Tomasz Świątek od najmłodszych lat wspierał córkę i dbał o to, by w jej życiu nie zabrakło aktywności fizycznej. Tenisistka pokazała ostatnio zdjęcie z tatą na Instagramie. Internet oszalał z zachwytu.

Tomasz Świątek miał duży wpływ na karierę córki

Iga Świątek wielokrotnie podkreślała, jak istotną rolę w jej karierze odegrał ojciec, Tomasz Świątek. Były olimpijczyk z Seulu od najmłodszych lat zachęcał swoje córki do aktywności fizycznej, traktując sport jako ważny element wychowania. To właśnie on zadecydował, że Iga spróbuje swoich sił w tenisie.

Tenis wymyśliłem sam, bo chciałem, żeby moje córki uprawiały sport indywidualny. Nie wybrałem drużynowego, bo jako wioślarz, nie osiągnąłem spektakularnego wyniku - byłem w osadzie, w zespole i musiałem współpracować. Nie odpowiadałem w pełni za rezultaty. Pomyślałem, że jeśli moje dzieci mogą mieć coś wspólnego ze sportem, to tylko indywidualnym czytamy w felietonie Tomasza Świątka dla WP SportoweFakty.

Iga Świątek pokazała zdjęcie z tatą

Iga Świątek ceni sobie prywatność i rzadko dzieli się z fanami szczegółami swojego życia. Niechętnie odpowiada również na pytania dziennikarzy o sprawy rodzinne. Tym razem postanowiła jednak zrobić wyjątek i opublikowała na Instagramie zdjęcie z wakacji, na którym pozuje w towarzystwie Tomasza Świątka. Nie jest tajemnicą, że tenisistka i jej tata utrzymują świetne relacje.

Jakościowy czas brzmi opis zdjęcia, w tłumaczeniu z języka angielskiego.

W komentarzach błyskawicznie pojawiło się mnóstwo słów zachwytu od fanów Igi z całego świata.

Droga Igo, właśnie wróciłyśmy z tych samych okolic. Co to byłaby za przyjemność spotkać Ciebie i Twojego Tatę

Miłych wakacji, Iga

Odpoczywaj pisali internauci.

Myślicie, że jest podobna do swojego ojca?

