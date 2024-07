1 z 9

Iga Lis to córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin, która od ponad roku próbuje swoich sił w modelingu. Iga została nawet ambasadorką marki Mokobelle Young. Wróżymy jej dużą karierę, bo Iga nie tylko wyróżnia się urodą, ale do tego ma świetną figurę, którą ostatnio pochwaliła się na Instagramie.

W ostatnich tygodniach Iga pojechała z mamą do Londynu na Wimbledon oraz na wakacje do ciepłych krajów. Zdjęciami pochwaliła się oczywiście na serwisach społecznościowych. Teraz Iga jest już w Warszawie i przygotowuje się do rozpoczęcia we wrześniu roku szkolenego. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia paparazzi!