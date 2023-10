Beata Kozidrak pokazała w mediach społecznościowych, że spotkała się z ambasadorem Panamy w Polsce. Niestety jej strój wydaje się nieodpowiedni do okazji. Masa internautów zasypała wokalistkę komentarzami. Zobaczcie, jak wyglądała!

Bez wątpienia, mimo upływu czasu, Beata Kozidrak pozostaje jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, a jej hity od lat bawią wszystkie pokolenia Polaków. Teraz okazuje się, że piosenki artystki wpadają w ucho także zagranicznym gościom. Aktywna w mediach społecznościowych gwiazda pochwaliła się, że jeden z jej utworów spodobał się ambasadorowi Panamy w Polsce. W związku z tym Javier Bonagas zaprosił piosenkarkę na spotkanie.

Uwagę internautów, bardziej niż samo spotkanie, zwróciła stylizacja Beaty Kozidrak. Wokalistka założyła bowiem kanarkowy płaszcz, czarną sukienkę mini, duże okulary przeciwsłoneczne i klapki na obcasie. Wiele osób stwierdziło, że to strój zupełnie nieodpowiedni na taką okazję.

O opinię na temat tego looku poproszono także ekspertkę od savoir-vivre'u, Irenę Kamińską-Radomską. W rozmowie z "Plejadą" kobieta podsumowała kreację piosenkarki i wspomniała o kilku zasadach. Podkreśliła, że podczas takich spotkań należy stawiać nie na ekstrawagancję, a klasykę.

- Strój powinien mieć charakter wizytowy — w porze lunchu oczywiście dzienny. (...) Ważne jest, żeby strój wizytowy dzienny różnił się od wizytowego na wieczór, co oznacza, że nie powinno tu być żadnych błyskotek — materiał stroju matowy i biżuteria o podobnym charakterze. Wizytowa spódnica czy sukienka powinna być do kolan z odchyleniami do 6 centymetrów od środka kolana — powyżej lub poniżej, dodatki do tego stroju to rajstopy i pełne buty. W przypadku mężczyzn strój wizytowy dzienny może być tylko w dwóch kolorach: granat lub stal. Kobiecy strój nie ma ograniczeń kolorystycznych. No może z wyjątkiem fluorescencji - powiedziała Irena Kamińska-Radomska.