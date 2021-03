Ida Nowakowska eksponuje brzuszek w objęciach męża. Tylko spójrzcie, jaki jest już duży! 

Kiedy w styczniu Ida Nowakowska postanowiła podzielić się z całą Polską wesołą nowiną, okazało się, że gwieździe udało się ukrywać ciążowy brzuszek aż przez sześć miesięcy! Dziś, gdy poród zbliża się coraz większymi krokami, przyszła mama coraz chętniej dzieli się z internautami swoimi doświadczeniami, a teraz właśnie opublikowała efekty sesji ciążowej z mężem. Fani prowadzącej "Pytania na śniadanie" nie mogą wyjść z podziwu. Brzuszek Idy Nowakowskiej jest już naprawdę duży.

Ida Nowakowska pochwaliła się sesją ciążową

Fani Idy Nowakowskiej są w siódmym niebie. Nie dość, że mogą oglądać swoją uwielbianą gwiazdę z licznych programach telewizyjnych, to jeszcze słynna tancerka nie przestaje zaskakiwać ich w sieci. Ostatnio Ida Nowakowska pochwaliła się efektami metamorfozy i pokazała się w krótkich blond włosach, a teraz opublikowała przepiękne zdjęcie. Jak widać ona i jej mąż postanowili zrobić dla siebie niesamowitą pamiątkę. Przyszli rodzice zdecydowali się na ciążową sesję zdjęciową. Czarno-biała fotografia zachwyciła fanów.

- O matkoooo ! Jakie piękne zdjęcie 🥺 - Wspaniała trójka 🤭 😍 - Jacy wy jesteście słodcy!!! Piękni!!!❤️

Podobnym komentarzom nie było końca. Zdjęcie, które Ida Nowakowska podpisała jako "czystą radość" doskonale pokazuje brzuszek przyszłej mamy, który jest już naprawdę dużych rozmiarów. Maluszek gwiazdy już niebawem pojawi się na świecie, a Ida Nowakowska już nie może się doczekać, kiedy w końcu przywita swojego synka - ciężarna prowadząca "Pytania na śniadanie" i jurorka "Dance Dance Dance" ma już przygotowaną całą wyprawkę, a jej dumny mąż co wieczór dla bo to, by przyszła mama była zrelaksowana. Musimy przyznać, że tak pięknego obrazka dawno nie widzieliśmy.

