Za nami pierwszy odcinek trzeciej edycji "Dance Dance Dance"! W show po raz pierwszy w roli jurorów, obok Idy Nowakowskiej, zobaczyliśmy debiutujących Joannę Jędrzejczyk oraz Agustina Egurrolę. I to właśnie Agustin wzbudził największe emocje. Dlaczego? Był bardzo surowy dla występujących gwiazd, co oczywiście odnotowali widzowie! Jak to komentują?

"Dance Dance Dance": Ostre oceny Agustina Egurroli! Co na to widzowie?

W trzeciej edycji show TVP 2 występują m.in. Roksana Węgiel z przyjaciółką Oliwią Górniak, Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" czy Damian Kordas i Ola Nowak. Najwyżej w 1. odcinku zostały ocenione Roxie i Oliwia - za duet zdobyły ponad 23,5 punkty, jednak za swoją solówkę młoda piosenkarka dostała już znacznie niższą notę. Agustin przyznał jej tylko 4 punkty, ostro oceniając jej występ:

To wykonanie było nudne i szkolne - stwierdził w końcu. - Wszystko było płaskie. A to człapanie pod ścianą zabiło to, co było na początku - ocenił Egurrola.

Roksana bardzo przejęła się słowami jurora, pojawiły się łzy... Na swoim Instagramie, tuż po odcinku, Węgiel wyjaśniła:

Emocje sięgały zenitu. Stąd te łzy

Widzowie stanęli w obronie młodej piosenkarki, twierdząc, że Agustin jest za surowy (stwierdziła to również sama Ida Nowakowska, przypominając mu, że ocenia amatorów):

Moim zadniem uczestnicy dali z siebie wszystko a Pan Augustyn ocenił niektórych zbyt surowo a występ Roxi na prawdę ocenił nie sprawiedliwe. Ale nie ma się co poddawać trzeba walczyć była ta moc i ogień w każdym występie. Pozdrawiam Jeszcze dodam że taka opinia Augustina dałaby Mi jeszcze większego kopa na to by walczyć jeszcze bardziej i pokazać że można więcej nie poddawać się walczyć

Ogólnie to program rozrywkowy, a nie jakieś talent show a jurorzy chyba o tym zapomnieli. Głównie chodzi o Agustina i Idę. Jak można dawać takie noty jak 2,3,5 ludziom, którzy są amatorami? To nie oto w tym programie chodzi, chyba się komuś coś pomyliło... Niestety zniechęca to do dalszego oglądania...Asia bardzo fajna sympatyczna osóbka, jako jedyna swoimi słowami i ocenami doceniła uczestników i ich zaangażowanie.

Następnym razem proszę na prawdę więcej empatii. Roxie zatańczyła cudownie i widać było, że dotknęły ją Pana słowa, a nie zmotywowały.

Nie jestem hejterem ale uważam że pana opinia na teamt Roksany była bardzo nie fajna:/ większość osób z tego programu dopiero zaczyna z takim „poważnym” tańczeniem program programem ale można było zachować niektóre słowa dla siebie

Są jednak też widzowie, którzy bronią Egurroli:

Moim zdaniem Augustin to strzał w 10! Da trochę krytyki przez co program nie jest taki monotonny że wszystko oni robią dobrze. Myślę że da im to kopa to pracy i nie powinni się zniechęcać, bo naprawdę facet się zna na tym co robi. Brawo Agustin!!! Dobrze powiedział : "to najlepszy program taneczny ", metoda kija i marchewki - super, a nie spijanie z dziubków i jakaś popierdółka. Ma rację mówiąc : "zobaczycie, że to da efekty"!!

A Wy co sądzicie o debiucie Agustina w roli jurora w "Dance Dance Dance"?

