Odkąd Ida Nowakowska poinformowała, że jest w ciąży, fani nie mogą się doczekać, aż jej maluch przyjdzie na świat. Choć przez wiele miesięcy udawało jej się ukrywać zaokrąglony brzuszek i wciąż pozostaje aktywna zawodowo, termin porodu zbliża się coraz większymi krokami, a przyszła mama już szykuje się na ten wielki dzień. Teraz na swoim Instagramie prowadząca "Pytania na śniadanie" pokazała prezenty, które dostała nie tylko ona, ale również jej, jeszcze nienarodzony, synek! Jak widać wyprawka Idy Nowakowskiej jest już całkiem nieźle skompletowana.

Ida Nowakowska gotowa na przywitanie na świecie swojego synka

Odkąd Ida Nowakowska przestała ukrywać ciążowy brzuszek, chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi przygotowaniami do roli mamy. Ostatnio gwiazda pochwaliła się ubrankami dla swojego synka, opowiedziała też o ciążowych zachciankach, rytuałach, a teraz podzieliła się kolejnymi elementami swojej wyprawki.

Nie tylko mama Ida dostaje paczki - ogłosiła na InstaStory.

Ida Nowakowska dostała plecaczek, który z pewnością idealnie sprawdzi się na spacerach z dzieckiem i jak sama przyznała, uwielbia takie dodatki. Co dostał jej synek? Muślinowa pościel, pieluszki i kocyk tak zachwyciły gwiazdę, że nie była w stanie ukryć swojej ekscytacji.

Jest tak miła w dotyku, że sama chcę się w niej położyć!

Cóż, jak widać wyprawka Idy Nowakowskiej jest już niemal skompletowana.

Zobacz także: Ida Nowakowska to prawdziwa szczęściara! Ciężarna gwiazda TVP zdradziła, jak rozpieszcza ją mąż

Ida Nowakowska już niebawem zostanie mamą! Gwiazda pochwaliła się kolejnymi elementami wyprawki. Jak widać jest już gotowa, by przywitać swojego synka na świecie.

Instagram

Oczywiście nie zabrakło również prezentów dla przyszłej mamy. Plecaczek zdecydowanie sprawdzi się podczas wspólnych spacerów.

Instagram

Choć do porodu coraz bliżej, prowadząca "Pytania na śniadanie" nie zwalnia tempa. Na szczęście jej mąż bardzo dba o to, by mogła się zrelaksować.