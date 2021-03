Choć termin porodu zbliża się coraz większymi krokami, Ida Nowakowska nie zwalnia tempa. Przyszła mama wciąż spełnia się zawodowo, a jej coraz większy ciążowy brzuszek możemy podziwiać podczas jej występów w "Pytaniu na śniadanie". Na szczęście o relaks po ciężkim dniu dba jej mąż, który rozpieszcza ją do granic możliwości. Co więcej Ida Nowakowska nie zaniedbuje również swoich fanów, a teraz wprawiła ich w prawdziwe osłupienie. Na Instagramie jurorki "Dance Dance Dance", gdzie wciąż możemy oglądać liczne relacje z jej codzienności, pojawiło się zdjęcie, które pokazuje jej niesamowitą metamorfozę. W takim wydaniu Idy Nowakowskiej jeszcze nie widzieliśmy.

Ida Nowakowska w krótkich włosach

Gwiazdy nie raz zaskoczyły nas swoją metamorfozą, jednak ta Idy Nowakowskiej jest naprawdę spektakularna. Na IstaStory gwiazdy TVP pojawiło się jej zdjęcie w krótkich włosach! Przyszła mama zaprezentowała się w pięknych blond falach rodem z lat 20. i "Wielkiego Gatsby'iego", a po jej długich, ciemnych włosach nie ma ani śladu. Co sprawiło, że Ida Nowakowska zdecydowała się na taką zmianę? Okazuje się, że za całym zamieszaniem stoją nagrania do jednego z odcinków programu "Ameryka da się lubić", którego przyszła mama jest prowadzącą, a jej nowa fryzura to peruka zrobiona przez prawdziwego mistrza fryzjerstwa - Kajetana Górę. Musimy jednak przyznać, że w takim wydaniu gwiazda prezentuje się znakomicie, a krótkie blond włosy naprawdę jej pasują. Myślicie, że kiedyś zdecyduje się zmienić swoją charakterystyczną fryzurę i nieco zaszaleć z długością oraz kolorem?

Zobacz także: "Dance Dance Dance": Ida Nowakowska i Paweł Cieślak mają konflikt? Uczestnik szczerze odpowiedział co sądzi o jurorce!

To dopiero metamorfoza. W takim wydaniu Ida Nowakowska jest niemal nie do poznania. Jak podoba wam się w ikonicznej fryzurze rodem z lat 20.?

Instagram

W programie gwiazda już nie raz zaskoczyła swoją stylizacją.

Sądzicie, że przyszła mama odważy się kiedyś na taką metamorfozę?